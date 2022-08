Schul-Start-Aktion hofft noch auf weitere Unterstützung

Alfons Meindl freut sich, dass die Aktion so gut läuft und hofft noch auf weitere Unterstützung bis zum Schulstart.

Die Katholische Kirche Dornbirn möchte mit ihrem Projekt für einen unbeschwerten Schulstart sorgen.

Dornbirn. „Die Sammlung läuft sehr zufriedenstellend, wir haben bereits 130 Pakete verteilen können. Eine Dame aus unserer Gemeinde hat vier Enkel und dementsprechend gleich vier Pakete gespendet und ein Herr hat sich spontan im Gottesdienst entschieden, fünf Pakete zu finanzieren, weil er so dankbar ist, dass es ihm so gutgeht“, freut sich Alfons Meindl, Gemeindeleiter der Pfarre Rohrbach.

Mit dem in diesem Jahr initiierten Unterstützungsprojekt möchte die Katholische Kirche Dornbirn dafür sorgen, dass alle Kinder in Dornbirn im Herbst gut in die Schule starten können. „Der Schulstart ist für viele Familien eine finanzielle Herausforderung, durch die hohe Inflation, heuer im Herbst ganz besonders“, betont Meindl.

Alle Pfarren im Einsatz

Alle sechs Pfarren in Dornbirn haben sich zusammengetan, um zusammen die Hilfsaktion „Schul-Start-Paket“ ins Leben zu rufen. Dafür stehen in allen Dornbirner Pfarreien Informationsständer zum Projekt. Für 20 Euro kann man mit einem „Einkaufsschein“ ein Kind unterstützen. Damit möchte die Kirche ein Zeichen setzen und sich selbst aktiv engagieren. Ziel war es bis zu 200 Gutscheine über den Sommer zu verkaufen. „Wir kommen dem schon ganz nahe und hoffen, dass sich bis zum Schulstart noch viele Leute engagieren, damit wir allen Kindern heuer einen gelungenen Schulanfang garantieren können“, so der Gemeindeleiter abschließend.