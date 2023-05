Schul-Olympics im Parkstadion

Schüler aus dem ganzen Land nahmen an den Leichtathletik-Landesmeisterschaften der Schulen im Parkstadion teil.

Lustenau „Alle Unterstufenschüler aus dem ganzen Land wurden eingeladen an unseren Schul-Olympics in der Leichtathletik mitzumachen“, erklärte der Vorarlberger Schulsportreferent Christoph Neyer. Am Dienstagvormittag traten dann 31 Teams aus ganz Vorarlberg im Parkstadion in Lustenau gegeneinander an, um sich gegen andere Schülerteams zu messen. „Pro Schule dürfen eine Mädchen- und eine Jungenmannschaft, bestehend aus je sechs Schülern, am Wettbewerb teilnehmen“, so Neyer. Die Motivation unter den Schülern war groß, das regnerische Wetter, das sie am Dienstagvormittag immer wieder begleitete, wurde einfach ausgeblendet.