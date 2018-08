Schuhhaus Vögel feiert seinen 90. Geburtstag

Am 7. September 2018 feiert das Schuhhaus „Schuh Vögel – Trends&Tradition“ sein 90-jähriges Jubiläum.

Den runden Geburtstag feiert das Unternehmen während des gesamten Jubiläumsmonats September mit Aktionen und einem Gewinnspiel.

Als besondere Attraktion findet am Freitag, den 7.September 2018 ab 18:00 Uhr ein Jubiläumsfest statt, welches Bürgermeister DI Markus Linhart mit einer Ansprache und Fassanstich eröffnet. Das Unternehmen präsentiert die neuesten Schuhtrends für Herbst/Winter und versorgt die Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten. Musikalisch begleitet wird das Fest durch „Tschako & Fräulein Jäger“. Weiters gibt es an diesem Wochenende verlängerte Öffnungszeiten: Freitag 7.September 2018 von 09:00 bis 21:00 Uhr sowie Samstag, 8. September 2018 von 09:00 bis 17:00 Uhr. „Das 90-jährige Bestehen des Unternehmens ist ein schöner Anlass, meiner Familie und meinen Mitarbeiterinnen für ihren Einsatz zu danken und gemeinsam mit unseren Kunden zu feiern“, lädt Firmeninhaber Robert Vögel ein.

Geschichte Schuh Vögel

Gegründet wurde das Unternehmen mit heutigem Sitz in der Bregenzer Kaiserstraße 3 als Schuhmacherwerkstatt im Jahr 1928 vom gelernten Schuhmacher und Einzelhandelskaufmann Joachim Vögel (1905-1982 aus Doren) in Langen bei Bregenz. Im Jahre 1930 übersiedelte er nach Bregenz in die Jahnstraße und eröffnete kurze Zeit später eine Filiale in der Klostergasse.

Umzug nach Bregenz

Angesichts der stetig steigenden Zahl an Kundinnen und Kunden war ein Umzug in erweitere Räumlichkeiten notwendig und so verlegte Joachim Vögel 1941 die Schuhmacherwerkstatt in die Mildenbergstraße in Bregenz. Zu der Zeit beschäftigte er bereits sechs Schuhmacher, neben der Reparatur von Schuhen aller Art wurden auch Schuhe nach Maß hergestellt.

Dritte Generation Neben der Schuhmacherwerkstatt eröffnete er im Jahre 1946 ein Schuhfachgeschäft in der Kaiserstraße 3 in Bregenz am heutigen Standort. 1973 übergab Joachim Vögel sein Geschäft an seinen Sohn, den gelernten Schuhmacher und Einzelhandelskaufmann Erich Vögel (1934-2018), der es gemeinsam mit seiner Ehefrau Christl Vögel erfolgreich führte und im Jahre 1996 an seinen Sohn, den gelernten Einzelhandelskaufmann Robert Vögel (geb. 1968), in dritter Generation übergab.