"Schuh des Manitu"-Fortsetzung geplant: "Kanu des Manitu"

Der beliebte deutsche Komiker und Regisseur Michael "Bully" Herbig kündigt nach fast 25 Jahren eine Fortsetzung seines Kultfilms "Der Schuh des Manitu" an.

"Das Kanu des Manitu", so der Titel der Fortsetzung, soll im Jahr 2025 in die Kinos kommen. Diese Nachricht wurde von der Produktionsfirma Constantin Film in München bekannt gegeben.