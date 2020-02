SchÃ¼tzenmusik blickte zurÃ¼ck und nach vorne

Mit der Generalversammlung startete der Schützenmusikverein Koblach kürzlich ins neue Jahr.

Nach dem gemeinsamen Abendessen eröffnete Obmann Heinrich Nussbaum die Sitzung mit einem Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr, in welchem das Konzert der Jugendmusik im KUM, das Bezirksmusikfest in Altach, der Kiliansfrühschoppen und nicht zuletzt das Herbstkonzert zu den Highlights zählten. Kassier Günter Mäser präsentierte dazu den Finanzbericht 2019 und wurde in weiterer Folge für eine tadellose Buchführung entlastet. Zudem wurde der „Finanzchef“ für seine 25-jährige Mitgliedschaft im Verein zum Ehrenmitglied ernannt. Auch Kapellmeister Wolfgang Häusle erwähnte in seinem Bericht das Herbstkonzert unter dem Motto „100 Jahre Österreich“ als besonderen Höhepunkt des vergangenen Jahres.