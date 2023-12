Schützenhaus Rheintal nimmt Gestalt an

Neues Schützenhaus öffnet in zwei Monaten seine Türen.

Lustenau „Die Bauarbeiten hier beim Schützenhaus schreiten schnell voran. Im Februar können wir die neue Schießstätte der Schützengilde Lustenau bereits eröffnen“, freut sich Oberschützenmeister der Lustenauer Schützengilde und zugleich Bauherr der neuen Anlage Heinz Hagen. Die neue Sportstätte wurde am Standort des bisherigen Schießstandes bei der Feldrast entlang der Schnellstraße Dornbirn/ Lustenau erbaut. Neben der Installation einer top modernen Indoor-Schießanlage wird das neue Haus auch die Geschäftsstelle der Vorarlberger Jägerschaft beheimaten. Sie verlegen ihren Standort von Hohenems nach Lustenau.

Das Schützenhaus Rheintal ist komplett eingehaust, damit es zu keinerlei Lärmbelästigung kommt. Eine Be- und Entlüftung sorgt für ein entsprechendes Raumklima bei den Schießbahnen. „Dreimal pro Stunde wird die gesamte Luft auf dem 3500 Quadratmeter großen Schießareal umgewälzt“, erklärt Hagen. Das neue Haus ist barrierefrei konzipiert und bietet für Spitzensportler, Jagd- und Hobbyschützen sowie Schießbegeisterte einen Ort, an dem sie ihre Leidenschaft unter modernsten Bedingungen ausleben und trainieren können. Geplant wurde die Anlage vom Architekturbüro Wolfgang Ritsch in Dornbirn.