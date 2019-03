Schüsse in Utrecht - Brief deutet auf "terroristisches" Motiv hin

Nach den tödlichen Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht verdichten sich die Hinweise auf ein "terroristisches" Motiv.

Polizei und Staatsanwaltschaft in den Niederlanden teilten am Dienstag mit, ein Brief im Fluchtauto des mutmaßlichen Täters deute in diese Richtung. Bei dem Angriff waren am Montag drei Menschen getötet worden. Die Polizei verhörte drei Verdächtige, darunter den 37-jährigen Gökmen Tanis.

Am Tatort legten am Dienstag zahlreiche Utrechter Blumen nieder. Der 43-jährige Marco van Rooijen sagte, eines der Opfer sei die Freundin eines Freundes gewesen. “Hierher zu kommen war also das Mindeste, was ich tun konnte.” Die 29-jährige Yvette Koetjeloozekoot sagte, sie sei gekommen, um die Opfer zu ehren und ihre Familien zu unterstützen. An vielen Gebäuden in den Niederlanden wehten die Fahnen am Dienstag auf halbmast.