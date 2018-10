Schüsse auf Häuser in Bregenz mit Luftdruckgewehr

Am Wochenende wurden mindestens zwei Gebäude in Bregenz von Unbekannten mit Luftdruckgewehren beschossen. Die Polizei ermittle auf Hochtouren.

Sowohl in der Achsiedlung als auch im Brachsenweg wurden jeweils am Vormittag des 6. und 7. Oktober auf Gebäude geschossen. Die betroffenen Wohnungen lagen dabei jeweils in den oberen Stockwerken der Gebäude, in beiden Fällen wurde ein Glasfenster getroffen und beschädigt. Bilder der beschädigten Glasscheiben luden die Betroffenen in den sozialen Netzwerken hoch: