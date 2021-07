Schülerstühle als Designobjekte

Sibratsgfäller Volksschüler gestalten alte Schulstühle zu einzigartigen Sitzmöbeln um.

Mit der in Sibratsgfäll wohnenden Künstlerin Ronja Svaneborg wurden die Ideen verwirklicht. Unter ihrer Anleitung setzten sich die Kinder zuerst mit der Funktion und dem Design von Schülerstühlen auseinander. Dann gestalteten sie mit Unterstützung der Künstlerin und der Klassenlehrerin an mehreren Nachmittagen ihren persönlichen Design-Stuhl. Kreativ und handwerklich geschickt brachten die Schüler Kopf- und Fußstützen an, wickelten Bänder und Wolle um Lehnen und Sitzflächen und malten sie bunt an. So wurden aus uniformen, braunen Schülerstühlen einzigartige Sitzmöbel zum Chillen, Klavierspielen oder Lesen. Der „Vorarlberger Kulturservice“ fördert die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Kulturschaffenden und konnte für dieses Projekt gewonnen werden.