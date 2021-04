"Schülerparlamentarier lassen sich nicht aufhalten"

Landtagspräsident Harald Sonderegger begrüßte die SchülerInnenvertreter zur SiP-Ausschusssitzung.

Elf offene Anträge

In der online abgehalteten Plenarsitzung des SiP im Februar blieben aufgrund ausgiebiger Debatten elf Anträge offen. Diese behandelten die SchülerInnenvertreter heute gemäß ihrer Geschäftsordnung in einer eigens dafür einberufenen Ausschusssitzung.

LTP lobte Engagement

Landtagspräsident Sonderegger begrüßte persönlich die über 60 Jugendlichen im Landestheater und lobte ihr außergewöhnliches Engagement: "Das SchülerInnenparlament ist heute der lebende Beweis, wie wichtig unserer jungen Generation der demokratische Diskurs und das Recht auf Mitbestimmung sind. So wichtig, dass sie sich auch nicht durch Covid-19-Erschwernisse aufhalten lassen." Trotz schwieriger Umstände hätten sie eine eigene Sitzung mit allen gebotenen gesundheitlichen Sicherheitsmaßnahmen auf die Beine gestellt, damit vor Ort wirklich alle Anträge behandelt werden können. "Sie bleiben am Ball", attestierte Sonderegger den Jugendlichen, "aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der Politik."