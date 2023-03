Schüler*innen zeigen Herz und Engagement

„Wir müssen etwas tun für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien“ war die klare Ansage einer Schülerin der Volksschule Lustenau Kirchdorf. Gesagt – getan! Und so krempelten die 200 Schüler*innen der Volksschule die Ärmel hoch und organisierten einen Bücherflohmarkt.

Ganz ohne Hilfe ging das natürlich nicht und so unterstützten die Lehrer*innen die Idee der Schüler*innen und entwickelten gemeinsam mit ihnen das Konzept zum Bücherflohmarkt. „Die Kinder verkauften ihre Bücher, die sie schon gelesen und nicht mehr gebraucht haben, selbst auf diesem Flohmarkt in der Schule und waren mit viel Motivation und Einsatz bei der Sache“, erzählt Lehrerin Judith Diem. Die Kinder mobilisierten Eltern, Großeltern, Onkeln oder Tanten bei diesem Flohmarkt dabei zu sein und so fand an diesem Vormittag fast jedes Buch einen neuen Besitzer. Auch Kaffee und Kuchen wurden verkauft und die Einnahmen daraus flossen ebenfalls in die Spendenaktion. Und das Engagement der Kids hat sich gelohnt! Unglaubliche 3.700 Euro nahmen die Kinder an nur einem Flohmarkt-Vormittag ein und haben damit alles übertroffen, was sie sich an Spendeneinnahmen für die Erdbebenopfer vorgestellt haben.