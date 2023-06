Schüler*innen schnupperten Arbeitsluft im Rankler Rathaus

Neun Kinder bekamen in Rankweil Einblicke in den Arbeitsalltag der Erwachsenen.

Neun Kinder bekamen in Rankweil Einblicke in den Arbeitsalltag der Erwachsenen. ©Marktgemeinde Rankweil

Neun Kinder bekamen in Rankweil Einblicke in den Arbeitsalltag der Erwachsenen. ©Marktgemeinde Rankweil

Im Rahmen des Vorarlberger Zukunftstages „ich geh mit“ am Donnerstag, 22. Juni 2023, begleiteten in Rankweil neun Kinder ihre Eltern, Verwandte oder Bekannte an die Arbeitsplätze im Rathaus, Thien-Areal sowie in den Kindergarten.

Die Schüler*innen im Alter von 11 bis 14 Jahren hatten einen Tag lang die Gelegenheit, in die Arbeitswelt der Erwachsenen einzutauchen. Los ging’s in der Abteilung Infrastruktur/Bauwesen im Thien-Areal in der Hadeldorfstraße, wo Gebäudemanager Rainer Sonderegger die Kinder begrüßte. Gemeinsam wurden die Büroräumlichkeiten besichtigt, in denen auch die Gemeindepolizei stationiert ist und einen Einblick in ihren Arbeitsalltag gab: Roland Martin führte den Kindern verschiedene „Werkzeuge“ der Polizeiarbeit vor – vom Geschwindigkeitsmessgerät bis zum Alkomaten.

Vielfältige Einblicke in die Arbeitswelt

Anschließend wurden die Kinder mit einer Jause im Gepäck in einen spannenden Tag an die verschiedenen Arbeitsplätze im Thien-Areal, im Rathaus und im Kindergarten entlassen. Dabei erfuhren die Schüler*innen, was ihre Eltern so tun, wenn sie in die Arbeit gehen: Die elfjährigen Zwillinge Philip und Benjamin lernten in der Abteilung Marketing und Kommunikation, wie Öffentlichkeitsarbeit funktioniert und zeigten viel Begeisterung und Geschick beim Erstellen eines Social-Media-Postings für die Marktgemeinde Rankweil. Beeindruckt vom Arbeitsplatz ihrer Mama war auch Julia: Sie bekam Einblicke in die Organisation und Planung der Ferienbetreuung für die Kindergärten der Marktgemeinde Rankweil. Praktische Erfahrung im Kindergarten Bifang konnte Valerie sammeln während Josef Vincent Speckle seinen Papa bei der IT-Arbeit unterstützte. Elias hatte einen aufregenden Tag mit seinem Papa, der für den Bereich Gebäudemanagement zuständig ist – unter anderem begutachteten die beiden gemeinsam mit der Polizei einen Vandalismusschaden an einer Schule. Viel zu sehen gab es auch für Adrian, der bei verschiedenen Reparaturarbeiten des Bauhofteams dabei war. Moritz schaute seiner Mama bei den Arbeiten als Infrastruktur-Assistenz über die Schulter, während Carla den Arbeitsbereich Hochbau mit ihrem Papa kennenlernen durfte. Zum Abschluss gab’s für jedes Kind einige Erinnerungsfotos mit nach Hause.

Der Vorarlberger Zukunftstag „ich geh mit“ ist ein Projekt des Landes Vorarlberg und der Wirtschaftskammer Vorarlberg, durchgeführt von BIFO – Beratung für Bildung und Beruf.