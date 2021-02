Schülerinnen riefen zum Blutspenden auf

Gemeinsam mit dem Roten Kreuz führte das BG Dornbirn eine Blutspendeaktion durch.

Dornbirn. Semmel mit Topfenaufstrich bestreichen, Käse drauflegen, verpacken und mit einem Getränk in eine Jutetasche packen – und das 200 Mal. Laura, Mathilda und Jana haben nicht nur die Jause für die Blutspendeaktion am BG Dornbirn vorbereitet, sondern auch bei der Organisation und Vorbereitung tatkräftig mitgeholfen. Die Gymnasiastinnen haben die Aktion in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz im Rahmen ihres Moduls „Sozialkompetenz“ durchgeführt.