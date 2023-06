Schüler*innen im Kampf gegen Neophyten

Bludenz. Bei einer Kooperation der Alpenvereinsjugend mit der Stadt Bludenz wurde im großen Stil gejätet.

Neophyten sind Pflanzen, die bei uns nicht heimisch sind und die meisten davon sind harmlos. Manche breiten sich in der freien Natur allerdings so stark aus, dass sie natürlich vorkommende Arten verdrängen, andere sind sogar gesundheitsschädlich. Wie auch viele andere invasive Arten gelangte der Japanknöterich und das Drüsige Springkraut ursprünglich als Garten- und Bienentrachtpflanzen nach Europa. Als Pionierpflanzen mit extrem schnellem Wachstum stellen sie eine Bedrohung für das Aufkommen von Jungbäumen und anderer Vegetation dar, besonders an ökologisch sensiblen Standorten. Einmal etabliert, lassen sich Neophythen nur sehr langwierig und mit erheblichem Arbeitsaufwand wieder beseitigen.