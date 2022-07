Schüler*innen im Einsatz für die gute Sache

Bei den MACHWAS-Tagen engagierten sich Jugendliche in 17 verschiedenen Projekten.

Die ersten vom aha organisierten MACHWAS-Tage sind Geschichte. 950 Schüler*innen nutzen dabei die letzten Schultage vor den Sommerferien, um sich gemeinsam mit einer Partnerorganisation in einem gemeinnützigen Projekt zu engagieren. „Wir sind begeistert von den ersten MACHWAS-Tagen des aha! Sechs Tage lang haben sich Jugendliche in vielseitigen und abwechslungsreichen Projekten engagiert und gemeinsam Gutes für sich und andere getan. Das Feedback von Projektpartner*innen als auch Schulen war überwältigend positiv“, zieht Andrea Gollob vom aha eine erste Bilanz.

Mit den MACHWAS-Tagen wurde Schulen ein attraktives Angebot für die letzten Schultage ermöglicht. Schüler*innen ab der siebten Schulstufe konnten während dem Kennenlernen der Projektpartner*innen verschiedene Freiwilligentätigkeiten in Vereinen, Organisationen und Institutionen ausprobieren. So haben sie etwa Ideen für die zukünftige Nutzung der Sägenhallen in Dornbirn entwickelt, eine magische Zaubershow für ältere Menschen im Sozialzentrum Altach gestaltet, Kuchen gebacken und gegen freiwillige Spenden für die Ukraine-Hilfe angeboten, Müll gesammelt, sich mit Klima- und Umweltschutz auseinandergesetzt und vieles mehr.