Schülerinnen am BG Dornbirn setzen sich bei Blutspendeaktion ein

Die erlernte Theorie im Unterricht „SozialKompetenzen“ wurde in der Praxis erprobt.

Dornbirn. Die Turnhalle am Dornbirner Bundesgymnasium wurde kurzerhand in einen Sanitätsraum umgewandelt. Der Grund dafür war die Blutspendeaktion des Roten Kreuzes, die am vergangenen Mittwoch durchgeführt wurde. Diese soziale Aktion nahmen die Schülerinnen der 7. Klasse zum Anlass, die Theorie, die sie im Zuge des Moduls SOKO (SozialKompetenzen) gelernt haben, in der Praxis zu erproben. Unterrichtet werden sie von den beiden Pädagoginnen Stefani Brandner und Karin Bitschnau-Schindler. 19 Schülerinnen haben sich im vergangenen Schuljahr zusätzlich für dieses neue Fach entschieden. „Im Modul ,SozialKompetenzen‘ werden die Jugendlichen dazu befähigt, eigenständige Projekte im sozialen Bereich zu planen und durchzuführen“, erläutert Stefanie Brandner und führt weiter aus: „Als Vorbereitung dafür wurden sie in Gesprächsführung geschult und bekommen dadurch einen Einblick ins Projektmanagement in Kooperation mit sozialen Institutionen wie beispielsweise der Caritas, Telefonseelsorge oder der Lebenshilfe.“ Mit Unterstützung von Julia Moosbrugger, die am Gymnasium Deutsch und Religion unterrichtet und sich daneben auch für Erste-Hilfe-Kurse und verschiedene Sozialaktionen engagiert, setzten die Schülerinnen bei der Blutspendeaktion zum ersten Mal ihr Wissen in der Praxis um.