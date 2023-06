Schülerbetreuung in der VS Bludenz Mitte optimiert

Bludenz. Aus allen Nähten platzt die Schülerbetreuung der Volksschule Bludenz Mitte.

Die Raumsituation in den Containern, in denen die Schülerbetreuung seit 4 Jahren untergebracht ist, ist beengt und auch die Fläche im Freien ist baustellenbedingt stark eingeschränkt.

Rund um die Volksschule Bludenz Mitte wird fleißig gebaut. 2025 soll die Großbaustelle fertiggestellt und somit das Platzangebot der Volksschule Bludenz Mitte als auch der Schülerbetreuung optimal sein. Baustellenbedingt war das Platzangebot der Schülerbetreuung, besonders was die Betreuung im Freien angeht, daher mehr als angespannt. Die Außenflächen, die den Schüler*innen die so dringend nötige Bewegung an der frischen Luft ermöglichen, waren stark eingeschränkt und für das Betreuungspersonal erschwert überschaubar.