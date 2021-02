Schüler spekulieren an der Börse

Das BG Dornbirn bietet einen Interessenskurs „Börsen & Aktien“ an.

Dornbirn. Volatilität, Free Float, Beta, Benchmark oder Short Squeeze – für eine Gruppe Schüler des BG Dornbirn sind das keine Fremdwörter mehr. Seit Ende Jänner tauchen sie im Interessenskurs „Börsen & Aktien“ einmal in der Woche in der Welt der Börsianer ein und nehmen an einem fiktiven Börsespiel teil. „Dieser Kurs soll dazu beitragen, dass mangelhaftes Finanzwissen, welches Untersuchungen immer wieder belegen, verbessert wird. Neben der Vermittlung von Theorie und Praxisberichten von Gastreferenten, können die Schüler beim Börsenspiel konkrete ‚Hands-on-Erfahrungen‛ an der Börse machen“, erklärt die verantwortliche Lehrerin Erika Schuster.

Fiktive Geldanlagen

Die jahrgangsübergreifende Gruppe von Schülern von der fünften bis zur achten Klasse trifft sich regelmäßig am Mittwochnachmittag online, um über Wirtschaft und Entwicklungen an den Börsen zu diskutieren. Mit einem fiktiven Portfolio in Höhe von 50.000 Euro nehmen die Gymnasiasten am Börsenspiel der OÖ Nachrichten, das in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank angeboten wird, teil. Nach einer Einführung und Erklärung der zur Auswahl stehenden Börsen und Wertpapiere treffen die Jugendlichen gemeinsam die Entscheidung, welche Aktien in welcher Höhe ins Depot wandern sollen. Davor wird heiß diskutiert und Argumente pro und kontra werden gegeneinander abgewogen. „Es ist schon vorgekommen, dass eine Videokonferenz über fünf Stunden gedauert hat, da der rege Austausch uns die Zeit vergessen ließ. Unterricht außerhalb des Lehrplans kann so fesselnd sein“, berichtet Erika Schuster, die bedauert, dass ein solches Börsenspiel in Vorarlberg nicht mehr angeboten wird.

Tipps vom Profi

Zu den Höhepunkten des Kurses gehörte der Gastreferent Yves Pircher, der kürzlich seine Erfahrungen als Investmentmanager einbrachte. Der ehemalige Maturant des BG Dornbirn hat in Zürich und Paris Wirtschaft studiert, mehrere Praktika im Finanzbereich absolviert und erhielt schließlich ein Angebot von Goldman Sachs in London. Er erzählte den Schülern per Videokonferenz, wie er die Investmentwelt erlebte, mit über 300 Tradern gemeinsam auf dem Trading Floor, auf sechs Bildschirmen agierend mit Arbeitstagen, die regelmäßig über 14 Stunden dauerten. Nach drei Jahren in der „glitzernden“ Welt der Hochfinanz kehrte Yves Pircher nach Österreich zurück und arbeitet nun in Wien in einem Beteiligungsunternehmen im Finanzierungssektor. „Ich finde es gut, dass AHS Schüler bereits in der Schule ihr Wissen rund um Aktien und Börsen erweitern können und hätte mir gewünscht, dass es während meiner Schulzeit auch schon solche Kurse gegeben hätte“, so der Finanzexperte, der den Schülern auch wertvolle Tipps für das Börsenspiel gab.

Umfrage: Wie gefällt dir der Kurs „Börsen & Aktien“?

Hannah Färber, 17 Jahre, Altach

Vor dem Interessenkurs beschränkte sich mein Wissen auf ein paar theoretische Grundkenntnisse ohne Praxisbezug. Jetzt lerne ich die „Spielregeln“ und Mechanismen an der Börse im Detail kennen und kann das Gelernte direkt am Markt umsetzten, ohne dabei mein eigenes Geld riskieren zu müssen.

Philip Hefel, 18 Jahre, Dornbirn

Die Aktivitäten an der Börse haben mich schon seit längerem interessiert. Daher kam mir der Interessenkurs gerade recht, um von Grund auf das Börsen 1×1 kennen zu lernen. Durch das Börsenspiel können wir das erlernte Wissen gleich in der Praxis anwenden. Ich finde den Kurs sehr bereichernd.

Vedat Demirel, 17 Jahre, Dornbirn

Der Kurs fördert einerseits das Wissen, welches man normalerweise von der Schule nicht bekommt und andererseits die Fähigkeit in einem Team zu arbeiten. Man trifft gemeinsam Entscheidungen und diskutiert über verschiedene Ansätze. Auch erfahrene Gäste einzuladen halte ich für äußerst lehrreich.

Maxim Kilga, 17 Jahre, Klaus

Ich finde den Interessenskurs „Börsen & Aktien“ sehr attraktiv und sehe ihn als Chance zu erfahren, wie Wirtschaft anderweitig funktioniert und wie man mit Börsen und Aktien im Allgemeinen sicher hantieren sollte. Trotz meines Finanz-Vorwissens lerne ich bei jeder Stunde neue hilfreiche Sachen und Begriffe dazu.

Elias Witzemann, 16 Jahre, Altach