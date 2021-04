Schüler sammelten für Flüchtlingsarbeit

Die Schüler der HAK Feldkirch bewiesen soziales Engagement und sammelten für die Flüchtlingsarbeit des Roten Kreuz.

Feldkirch. Im Rahmen einer schulinternen Spendenaktion hatten Schüler der zweiten Klasse an der Handelsakademie Feldkirch in den vergangenen Wochen 700 Euro für die Flüchtlinge in Griechenland und somit für die Arbeit des mobilen Gesundheitsteams des Roten Kreuzes vor Ort gesammelt.