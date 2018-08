Schüler sammeln Gartenerfahrung

Im Schulgarten des Obst- und Gartenbauverein Altach können die Kinder von heute noch mit allen Sinnen gärtnern.

Altach Viele Kinder von heute haben leider keine Möglichkeit mehr mit einem eigenen Garten aufzuwachsen, Aus diesem Grund hat der OGV Altach in Zusammenarbeit mit der Gemeinde im Frühjahr 2017 einen eigenen Schulgarten errichtet. „Wir wollen so bereits bei den Kindern die Begeisterung am Gartenbau und der Natur wecken“, so Sieglinde Ettl vom OGV Altach. Erste Ernteerfolge konnten von den jungen Nachwuchsgärtnern bereits gefeiert werden.