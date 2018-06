Schüler planen Schulhof

Schüler der MS Oberau nahmen an Gestaltungsprojekt teil und stellten Pläne für Schulhof vor.

Feldkirch Das Ende des Schuljahres naht. Eine Gruppe von Schülern nimmt im Schatten eines Baumes auf Holzbänken Platz – der Nachmittagsunterricht wurde ins Freie verlegt. Die Geräusche spielender Kinder und springender Bälle ist zu hören. Auf einem Wiesenflecken hat eine Klasse Kunstunterricht… So oder ähnlich stellen sich die Schüler der Mittelschule Oberau in Gisingen einen Nachmittagsunterricht vor – speziell die Ganztagsschüler. Jedoch ist ihr Schulhof eine karge Betonfläche, ausgestattet mit wenig einladenden Betonbänken, die jetzt im Sommer in der prallen Sonne glühen. An Unterricht im Freien ist nicht zu denken. Nun nahmen zwei Klassen an dem zwei Jahre dauernden Projekt „Lernraum der Zukunft“ teil. Der Schulhof kam in den Fokus. Die Schüler erarbeiteten Gestaltungsvorschläge für den Hof und stellten diese am vorigen Donnerstag in der Fachhochschule (FH) Dornbirn vor.