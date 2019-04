Schüler mit Sinn für Geschäfte

Am BG Dornbirn wurde das Landesfinale der Business Schoolgames ausgetragen.

Dornbirn. Investieren, spekulieren und kalkulieren – beim Vorarlberger Landesfinale der Business Schoolgames am BG Dornbirn beeindruckten die teilnehmenden Schüler mit ihrem Feingefühl für Finanzen. Dabei maßen sich Schüler der Bundesgymnasien Dornbirn und Lustenau mit Schülern der HAK Bregenz, der HTL Dornbirn und der VMS Haselstauden im Unternehmen gründen, aufbauen und an die Börse bringen. Organisiert wurde das Landesfinale von der 6ar Klasse des BGD im Fach „Informatik & Projektmanagement“ als praktisches Beispiel für die Umsetzung eines konkreten Projektes.

Wirtschaft spielerisch erlernen, das ist das Ziel der Business Schoolgames. Das Spielprinzip entspricht einer Kombination aus Monopoly und Trivial Pursuit. Statt Straßen kaufen heißt es Unternehmen gründen, statt ein Haus zu bauen investiert der Spieler in sein Unternehmen und statt ein Hotel zu bauen, wandelt er sein Unternehmen in eine Aktiengesellschaft um und geht danach auch noch an die Börse. Dabei gilt es bei jeder Aktion sein unternehmerisches Wissen unter Beweis zu stellen. Das Spiel wurde speziell für den Wirtschaftsunterricht entwickelt.

Am Ende eines spannenden Vormittags wurden die Sieger geehrt – der Gastgeber freute sich unter anderem über einen ersten Platz in der Senior-Einzelwertung und in der Junior-Teamwertung. Das Bundesfinale findet am 22. Mai 2019 in Linz statt.