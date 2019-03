Schüler lesen vor im ZIMBAPARK

Bei Thalia im ZIMBAPARK in Bludenz/Bürs werden am 28. März Schüler des BG Bludenz einen Tag lang für Kinder und alle Interessierte vorlesen.

Am Donnerstag, den 28. März findet der zweite österreichische Vorlesetag statt. Auch der ZIMBAPARK unterstützt die Aktion. Unter dem Motto „Schüler lesen vor“ und in Kooperation mit dem Bundesgymnasium Bludenz findet eine ganztägige Vorleseaktion bei Thalia im ZIMBAPARK statt. „Das Organisations-Team mit den Lesenden im Bild sind Johann, Laura, Kilian und Hannah.“

Am Vormittag werden die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten der Klasse 5wd des BG-Bludenz exklusiv für die 1. und 2. Klassen der Volksschule Bürs lesen. Nachmit-tags von 14 bis 17 Uhr ist die Leseecke dann für alle Besucherinnen und Besucher ge-öffnet. Die Lesungen dauern ca. 25 Minuten. Dabei erwartet die Zuhörenden stündlich ein anderes beliebtes Kinderbuch.

Mit der Aktion soll ein Zeichen für Literatur, das Lesen und das Vorlesen gesetzt wer-den. „Lesen ist essenziell für Bildungsvermittlung und damit eines unserer wichtigsten Kulturgüter. Das hat sich auch in Zeiten von Whatsapp & Co nicht geändert“, betont Walter Simma, Center Manager des ZIMBAPARK, über die Hintergründe der Aktion und ergänzt: „Vorlesen schafft eine gute Grundlage, um das Lesen und Schreiben bei Kindern zu fördern, und damit auch deren Bildungs- und Entwicklungschancen zu er-höhen.“