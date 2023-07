Schüler im Einsatz für die gute Sache

Die Offene Jugendarbeit Altach und Schüler der Mittelschule haben bei den Machwas-Tagen teilgenommen.

Altach. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wurden in der vergangenen Tagen erneut die Machwas-Tage durchgeführt. Unter dem Motto „Gemeinsam Gutes tun“ erhielten Schüler Einblicke in verschiedene Organisationen und Vereine und konnten so vor Ort bei vielfältigen Projekten mithelfen.