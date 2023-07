Schüler im Alpeinsatz

Die 2b-Klasse der Neuen Mittelschule verbrachte ihre Projektwoche im Nenzinger Himmel

Eine besondere Projektwoche erlebten kurz vor Schulschluss die 25 Kinder der 2b-Klasse Neue Mittelschule Nenzing. Unter dem Motto „Wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“, verbrachten sie diese im Nenzinger Himmel. Und erstaunlich – im Gespräch mit den Kids wird deutlich, dass längst nicht alle Schüler der Klasse den Nenzinger Himmel kennen. „Die Agrargemeinschaft kam auf uns mit dem Angebot zu“, beschreibt Klassenlehrerin Andrea Niegel. „Die Burschen dürfen in der Bergrettungshütte schlafen, die Mädchen im Hotel. Dort werden wir auch zum Selbstkostenpreis verköstigt. Durch die Unterstützung von Agrargemeinschaft, Bergrettung und Alpengasthof Gamperdona kann die Projektwoche äußerst kostengünstig durchgeführt werden.“

„Die Initiative ging ursprünglich von Agrar-Obmann Johannes Maier aus“, erklärt auch der Geschäftsführer der Agrargemeinschaft, Siegbert Terzer: „Wir wollten den Kindern einerseits die Natur unserer Heimat als Lebensraum für Mensch und Tier wieder näherbringen und in Zeiten der Teuerung auch eine preisgünstige Alternative anbieten.“ Ein buntes Programm mit Wanderungen, Besichtigungen – unter anderem „Vom Wasserrad zum modernen Kleinkraftwerk“ oder „Vom Milch bis zum Käse“ – oder dem Entdecken der besonderen Alpenflora sorgte dafür, dass keine Langeweile aufkam. Und das Handy? „Das hatte erstaunlicherweise sehr oft Pause und wurde höchstens zum Fotomachen benötigt“, berichtet Andrea Niegel, dass die Kids fasziniert vom Alpleben waren und erzählt von einer Wasserschlacht beim Brunnen am Vorabend: „So viel Spaß kann ein Handy nicht bieten.“

Ich war schon öfters in den Ferien in den Nenzinger Himmel und finde, dass es eine sehr schöne Alpe ist. Umso wichtiger ist es, dass man gut darauf schaut, dass es hier auch so bleibt. In der Projektwoche halten wir uns viel in der Natur auf und ich finde es gut, dass wir hier auch mithilfen.