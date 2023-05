Schüler beschäftigen sich mit Wasser, Wind und Wolken

An der Volksschule Hasenfeld fand ein klassenübergreifendes Projekt statt.

Lustenau „Wir haben uns dieses Jahr ein spannendes Schulprojekt ausgedacht, das jeden Schüler in irgendeiner Form betrifft“, erzählte Monika Bodlak, Direktorin der Volksschule Hasenfeld. Menschen beschäftigen sich seit jeher mit Wasser, Wind und Wolken. Deshalb durften sich die Schüler an 20 verschiedenen Workshops diesem Thema widmen. Während die einen physikalische Grundgesetze mit Wasser anwendeten, machten andere eine Phantasiereise in die Unterwasserwelt, bastelten Wolken, fliegende Fische oder beschäftigten sich mit den Bedeutungen von „Wasser“ in den verschiedenen Religionen. Vergangenen Freitagnachmittag präsentierten sie ihre Werke in einer eigenen Schulausstellung, zu der die Familien und Freunde eingeladen wurden.

Freie Wahl zu Workshops

„Die Kinder konnten sich an den zwei Workshoptagen an vier Projekten anmelden. „Besonders spannend fand ich den Workshop bei Religionslehrerin Jutta Singh, die mit den Kindern die Bedeutung von Wasser in den verschiedenen Religionen behandelte“, so Bodlak. Alle Lehrpersonen haben sich ins Zeug geworfen und mit den Kindern eindrückliche und sehr interessante Projekte gestaltet. Der Höhepunkt dieser Projekttage war die große Ausstellung am Freitagnachmittag, zu der auch die Eltern eingeladen wurden.

Ausstellung war voller Erfolg