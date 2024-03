Schüler begeistern sich für analoge Fotografie

Schüler des Gymnasium Lustenau haben im Zuge ihres Wahlpflichtfaches „Analoge Fotografie“ das Fotografieren von der Pike auf gelernt.

Lustenau Es war ein etwas anderes Fotoshooting, dass sich am Donnerstagnachmittag im Lustenauer W*ORT ereignete. Gekommen sind Schülerinnen und Schüler des Bundesgymnasium Lustenau mit ihren zwei analogen und selbst zusammengebauten Fotokameras. „Wir haben zwei Instant Box-Kameras mitgebracht. Mit diesen werden wir heute die Vorstandsmitglieder und wichtigen Wegbegleiter des W*ORT analog fotografieren“, erklärte Lehrer Lukas Wüstner vom BG Lustenau, der den Schülern die Kunst des Fotografierens in diesem Wahlpflichtfach beibringt. Denn das W*ORT feiert dieses Jahr zehnjähriges Bestehen. „Wir wollten kein gewöhnliches Shooting. Das Projekt von Lukas Wüstner bietet sich für uns hervorragend an“, sagte Geschäftsführerin Gabi Hampson.

Lehrer Lukas Wüstner fotografiert in seiner Freizeit selbst gerne und will seinen Schülern diese Kunst beibringen. „Ich bin auf die Fotobox-Kamera von Lukas Birk gestoßen. Das ist eine analoge Standkamera mit integrierter Dunkelkammer“, erklärt Wüstner. Die Einzelteile der Kamera werden von Jugendlichen der Offenen Jugendarbeit in Dornbirn produziert. Lukas Birk hat auf seinen Reisen im mittleren Osten diese Technik der Fotografie kennengelernt, weiterentwickelt und adaptiert und eine Instant Box Camera designt. „Wir haben gemeinsam in einem Workshop mit ihm unsere zwei Kameras zusammengebaut“, so der Lehrer. „Das hat mir persönlich sehr gut gefallen“, sagte Schüler Valentin Bastigkeit von der 8b-Klasse des Gymnasiums. Möglich wurde das Wahlpflichtfach durch die finanzielle Unterstützung von DoubleCheck und der Marktgemeinde Lustenau.