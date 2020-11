Schuchter verpasst EM-Medaille nur hauchdünn

Anna-Lena Schuchter erkümpft sich den 5. Platz bei der Judo U21 EM in Porec

Durch ihre starken Leistungen über das ganze Jahr hinweg und die Silbermedaille bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften qualifizierte sich Anna-Lena für die diesjährigen U21 und U23 Europameisterschaften in Porec. Für die 19 Jährige war es bereits die zweite U21 Europameisterschaft nachdem sie letztes Jahr bereits in Vantaa, Finnland dabei war.

Nach einem Freilos in der ersten Runde, beweiste Anna-Lena gleich, dass sie nicht per Zufall in Porec dabei ist. In der zweiten Runde gewann sie gegen die Spaniern Begona Sotillo Gomez durch einen sensationellen Beinfeger. Im Kampf um den Poolsieg, musst sie sich der Portugiesin Joana Crisostomo geschlagen geben. In der Hoffnungsrunde traf sie auf die Litauerin Evelina Kleinyte, die Anna-Lena nach einem harten Kampf durch eine Ippon-Wertung besiegen konnte. Mit der Chance für ihre erste Bronzemedaille bei einer Europameisterschaft, traf sie im Kampf um den dritten Platz auf die um ein Jahr ältere Isralien Shaked Amihai. Die Vorarlbergerin konnte den Kampf lange Zeit dominieren und verlor schlussendlich durch eine fragwürdige Kampfrichter-Entscheidung. Somit beendete Anna-Lena das Turnier mit dem starken fünften Platz.