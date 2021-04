Schubertiade sagt ersten Konzert-Zyklus ab

Das Vorarlberger Musikfestival Schubertiade hat am Donnerstag den ersten für heuer vorgesehenen Konzert-Zyklus (28. April bis 2. Mai) abgesagt.

Die durch die Coronapandemie verursachten aktuellen Umstände - Einreisebeschränkungen, geschlossene Hotels, Ausgangsbeschränkungen - verhinderten eine Durchführung der ersten, in Hohenems vorgesehenen Konzertreihe. Ob die nächsten Zyklen stattfinden können, stehe noch nicht fest, informierte das Festival.

Nächste Konzertreihe ab 26. Mai

Geplant sind als nächstes Konzertreihen von 26. bis 31. Mai (in Hohenems) sowie von 19. bis 27. Juni in Schwarzenberg, nach einer Sommerpause könnte es am 21. August weitergehen. Die Schubertiade hatte im vergangenen Jahr aufgrund der Coronapandemie mit Ausnahme der Julikonzerte alle ihre Veranstaltungen absagen müssen.