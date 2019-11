Schub für digitale Szene? – weXelerate eröffnet in Dornbirn

weXelerate expaniert nach Vorarlberg. Am Mittwochabend (17:30 Uhr) wird in Dornbirn eröffnet. VOL.AT hat erste Reaktionen aus Politik und Wirtschaft zusammengetragen.

weXelerate (Sitz in Wien) berät Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, sondiert Märkte und organisiert Kooperationen mit Startups und anderen Unternehmen. Jetzt lässt sich weXelerate in Dornbirn nieder - ein Schub für Vorarlbergs digitale Szene?

Eugen Russ , Geschäftsführer, Russmedia: "Ich freue mich über die Expansion von weXelerate nach Vorarlberg. Unsere guten Erfahrungen in Wien machen mich sicher: Der innovative Hub wird die digitale Szene in Vorarlberg enorm bereichern."

Martin Ohneberg , Präsident der Industriellenvereinigung Vorarlberg: "Durch weXelerate sind schon tolle Kooperationsprojekte von etablierten Unternehmen mit Startups und Scaleups entstanden, das brauchen wir auch in Vorarlberg verstärkt. Das ist eine tolle Ergänzung zu den vielen Initiativen am Standort Vorarlberg."

Marco Tittler, Wirtschaftslandesrat, Land Vorarlberg "Wir befinden uns mitten in einer Transformation von Wirtschaft & Gesellschaft, dabei gewinnen Innovation und Kreativität, Vernetzung und Kooperation immer stärker an Bedeutung. Wir brauchen Räume, an denen entsprechende Begegnungen ermöglicht werden. weXelerate ergänzt und attraktiviert das Angebot Vorarlbergs wesentlich in diesem Bereich."