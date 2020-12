Schrunserin gewinnt begehrten WIGE-Hauptpreis

Das Adventgewinnspiel 2020 der Wirtschaftsgemeinschaft Montafon mit einem Auto als Hauptpreis verbuchte wieder einen Riesenerfolg. Mehr als 2,2 Millionen Euro an Kaufkraft wurden an das Tal gebunden.

“Hallo und viel Glück an uns alle.” – Einen freundlichen Gruß sendete Wolfgang H. allen Chat-Teilnehmenden während der kürzlich durchgeführten Verlosung des Adventgewinnspiels 2020 der Wirtschaftsgemeinschaft Montafon. Wohl hoffnungsvoll, den WIGE-Hauptpreis zu gewinnen, scherzte Riki S. ebenfalls im Chat: “I han da Sekt scho griffbereit.”

Sektkorken knallten dann eher bei Maria Schallner. Glücksfee Emilia machte die Schrunserin zur Gewinnerin des Hauptpreises des diesjährigen Adventgewinnspiels. Ihr Glück vermochte die Frau kaum zu fassen. Die WIGE-Obleute Christof van Dellen und Harry Rudigier sowie der Moderator der Verlosung, WIGE-Vorstandsmitglied Jürgen “Halli” Haller gratulierten Frau Schallner ganz herzlich zum Gewinn eines Autos im Wert von 17.000 Euro und dankten ihr für den Einkauf im Montafon. Einen großen Dank richtete Rudigier zudem an die mehr als 50 teilnehmenden Betriebe, alle Konsumierenden, die sage und schreibe 220.000 Montafoner WIGE-Lose gekauft hatten, den ganzjährig voll engagierten WIGE-Geschäftsführer Christian Zver und die vielen fleißigen Hände des WIGE-Vorstandes.

“Die Kaufkraftbindung zeigt uns eine hohe Solidarität der einheimischen Bevölkerung an die Betriebe.” Viel Dankbarkeit liegt in diesen Worten Rudigier´s, der bei der Verlosung aufzeigte, dass diese Solidarität momentan besonders wichtig und essentiell sei, zumal viele Branchen sehr am Limit kämpfen würden.