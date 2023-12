Schrunser Pensionisten feierten ihren Obmann

Stefan Juen erhielt das Goldene Verdienstzeichen der Republik.

Stefan Juen, ein gebürtiger Innerberger, war Gendarmeriebeamter und Postenkommandant in Schruns tätig und trat mit 1.12.2003 in den Ruhestand. Durch sein Geschick im Umgang mit Menschen konnte der Verein von 200 auf über 500 Mitglieder wachsen. Ein großes Dankeschön gilt natürlich auch seinem Team. “Ich habe diese Arbeit aus Dankbarkeit gemacht, weil es mir im Leben immer gut gegangen ist”, fügt der rüstige 77-jährige Obmann hinzu.

Was Juen besonders auszeichnet, ist seine Liebe und Bescheidenheit gegenüber den Menschen. Das Jahresprogramm mit Seniorentanz, Wandertagen, Jass-Nachmittagen, Ausflügen und Reisen, das er mit seinem Team zusammenstellte, wurde sehr gut angenommen. Am 31. Dezember wird der engagierte Obmann sein Amt nach 20 Jahren aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. “Ich habe während meiner Tätigkeit und auf unseren Reisen in viele europäische Ländern viele nette Menschen kennen gelernt”, so Juen (wehmütig.) Wenn es gewünscht wird, bleibt er im Landesverband aktiv und organisiert weiterhin das Tanzen. Sein Herzenswunsch ist es, eine fähige Führungskraft für den Verband zu finden. Ansonsten möchte er mit seiner Lebensgefährtin Monika das Leben genießen. EST