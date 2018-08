Schrunser Orgeljubiläum wird gebührend gefeiert

Eucharistiefeier als Festgottesdienst des Orgeljubiläums in der Pfarrkirche Schruns

“Die Schrunser haben eine super Orgel”, schrieb eine Kulturjournalistin in einer Vorarlberger Tageszeitung vor 30 Jahren. Damals war die “Königin der Instrumente” in der Pfarrkirche Schruns ganz neu. Aus Anlass des Orgeljubiläums wird Prof. Bruno Oberhammer, bekannt etwa durch die Bludescher Orgelkonzerte, beim Pfarrgottesdienst in Schruns am Sonntag, dem 5. August 2018, die Schrunser Pflüger-Orgel erklingen lassen. Beginn ist – wie gewohnt – um 8:45 Uhr.

5. August: 8:30 Uhr Eucharistiefeier in Silbertal, 8:45 Uhr Eucharistiefeier in Schruns, 10 Uhr Eucharistiefeier in Tschagguns, zur selben Zeit Eucharistiefeier in Vandans mit Jahrtag für Pfarrer Alfons Lercher, 12 Uhr Alpmesse auf der Alpe Lünersee, 16 Uhr Eucharistiefeier am Kristberg, 19 Uhr Wortgottes-Kommunionfeier in Schruns