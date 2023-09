Schrunser Münster bedarf einer Sanierung

Anlässlich der erforderlichen Sanierung des Sakralgebäudes bittet die Pfarre Schruns um Spenden.

Schruns. (sco) Die Turmzwiebel des Schrunser Münsters zum heiligen Jodok – es ist das einzige in ganz Österreich – muss neu eingedeckt (geschindelt) werden. Im Turm, den es innen neu zu verputzen gilt, sind die Stiegenaufgänge teilweise zu erneuern. Zudem müssen die beiden Emporenaufgänge saniert und die Zugbänder des Gewölbes im Unterdach des Münsters erneuert werden. Die Pfarre Schruns, die gemeinsam mit den Pfarren Silbertal, Tschagguns, Gantschier und Vandans den Pfarrverband Mittleres Montafon bildet, bittet anlässlich der anstehenden Münstersanierung um Spenden. Beim linken Seitenaltar des Münsters, dem St. Josefsaltar, hat die Pfarre Schruns ein Modell des Schrunser Kirchturms aufgestellt. In der Turmzwiebel des Modells befindet sich eine Einwurföffnung für Geldspenden.

Freitag, 8. September, Mariae Geburt, 19 Uhr Weggang vom Münster Schruns mit Rosenkranzgebet zur Kirche in Tschagguns; dort: Patrozinium (Festgottesdienst mit dem Kirchenchor).

Sonntag, 10. September, 9:30 Uhr Festgottesdienst in der Tschaggunser Kirche; die Harmoniemusik Tschagguns und der Kirchenchor Tschagguns werden die Liturgiefeier mitgestalten. Anschließend ist Kilbi am Schulplatz.

Am Sonntag, dem 17. September, begrüßt die Pfarre Schruns in ihrem Münster die Teilnehmenden an der Österreichischen Krippenwallfahrt. Mit der Festversammlung (Einheimische und Gäste) werden Diözesanbischof Dr. Benno Elbs und Weihbischof Hansjörg Hofer um 9 Uhr die heilige Messe feiern.