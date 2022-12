Schrunser Feuerwehr schnell und schlagkräftig

Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr wurden im zu Ende gehenden Jahr schon mehr als 40 Mal zu Hilfe gerufen.

Schruns. (sco) An vielen Dienstagabenden opferten die Schrunser Florianijünger auch in diesem Jahr ihre Freizeit, um gemeinsam völlig realistische Übungen durchzuführen. Denn im Einsatzfall gilt es, absolut sattelfest zu sein. Am 26. April beispielsweise war die Übungsannahme ein Schopfbrand im Ortsteil Garnatscha. Das dort befindliche Objekt war nur über eine schmale Forststraße erreichbar. Die Anfahrtszeit betrug zirka eine halbe Stunde. Die nahegelegene Wasserentnahmestelle im Garnatschatobel wurde gestaut und eine etwa 400 Meter lange Zubringerleitung zum Brandobjekt gelegt. An der Übung waren 44 Mann beteiligt.

Kesselbrand als Übungsannahme

Am 24. Mai ging die Feuerwehr von einem Kesselbrand bei der Naturwärme Montafon aus. In diesem Fall bestand die Aufgabe darin, eine Zubringerleitung für die Versorgung der Tankwagen zu legen. An der Probe beteiligten sich zudem die leitende Feuerwehr Gantschier sowie das Rote Kreuz. In die Übung waren 39 Mann der Ortsfeuerwehr Schruns sowie 25 Mann der Ortsfeuerwehr Gantschier mit eingebunden. Am 6. September hieß es bei der Übung: “Kellerbrand auf Gamplaschg”. Dabei musste auch eine eingeklemmte Person unter einem Fahrzeug gerettet werden. Mitbeteiligt war bei dieser Probe die Feuerwehrjugend. Bei zwei Proben der Aktiven pro Jahr wird die Feuerwehrjugend mit einbezogen. An der Probe beteiligten sich 36 Aktive der OF sowie sechs Mitglieder der Feuerwehrjugend.

Kein Großeinsatz

Heuer wurde die Ortsfeuerwehr bereits zu über 40 Einsätzen mittels Pager alarmiert. “Von einem Großeinsatz sind wir bis jetzt Gott sei Dank verschont geblieben”, zeigen sich die Florianis erleichtert. Am 16. April wurde die Feuerwehr um 19:45 Uhr zu einem Waldbrand auf der Montjola gerufen, wo ein Osterfeuer außer Kontrolle geraten war. Das Löschwasser wurde aus einem nahegelegenen Trinkwasserreservat entnommen. Nach ungefähr einer Stunde konnten die 37 Mann wieder ins Gerätehaus einrücken. Am 8. Mai wurden die Einsatzkräfte um drei Uhr in der Früh zu einem Verkehrsunfall auf der L188 in Gantschier gerufen. Zwei Pkw waren ineinander geprallt. Beim Eintreffen der Wehr waren alle beteiligten Personen bereits aus ihren Fahrzeugen befreit; die Rettung versorgte sie. Die OF Schruns half beim Abtransport der beschädigten Fahrzeuge und reinigte die Fahrbahn. Um 4 Uhr ging es für die 35 Mann zurück ins Feuerwehrhaus.



Medizinischer Notfall

Glimpflich endete auch ein Verkehrsunfall am 4. August. Aufgrund eines medizinischen Notfalls war ein Fahrzeuglenker im Ortszentrum in die Auslage eines Geschäftes gekracht. Der Lenker erlitt dabei eine leichte Verletzung. An der Auslage entstand beträchtlicher Sachschaden. Die OF stand mit 32 Mann im Einsatz. “Zu vielen Einsätzen wurden wir durch das Auslösen von Brandmeldeanlagen gerufen. Dabei handelte es sich bis jetzt zum Glück immer um einen Täuschungsalarm. Trotzdem ist es auch hier wichtig, schnell und schlagkräftig auszurücken, da es sich auch um ein Großereignis handeln könnte”, betonte die Schrunser Feuerwehr unter dem Kommando von Hauptbrandmeister Lukas Beck.

Persönlicher Probenbesuch

Jede interessierte Person ab 16 Jahren ist eingeladen, sich beim persönlichen Besuch einer Probe ein Bild von der Feuerwehr zu machen. Mit dem Internationalen Tag des Ehrenamtes, traditionell am 5. Dezember, wurde dem hohen Stellenwert freiwillig erbrachter Leistungen auch in diesem Jahr die verdiente Aufmerksamkeit geschenkt.

