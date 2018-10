Schröcksnadel hilft Schweizern mit 12 Millionen Franken aus

Die Bergbahnen in Saas-Feh müssen saniert werden, haben aber kein Geld. Jetzt hilft ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel mit 12 Millionen Franken aus der Patsche.

Anfang Oktober wurde der Einstieg Schröcksnadels in Saas-Feh bekannt, jetzt hat man laut Blick.ch die finanziellen Details geklärt . “Als skibegeisterte Familie gefällt uns besonders die absolute Schneesicherheit, die Saas-Fee bieten kann. Wir freuen uns, mit den Saas-Feern zusammen diesen einzigartigen Ort weiter zu entwickeln”, zitierte Blick.ch Markus Schröcksnadel Anfang Oktober. Man strebe innerhalb von zwei Jahren die Aktienmehrheit an der Saastal Bergbahnen AG an, so Markus Schröcksnadel.

Die Sitour Management und Vereinigte Bergbahnen halten etliche Skigebiete und Tourismusunternehmen. Einige davon: 80 % an der Großglockner Bergbahnen Touristik GmbH, 50 % an der Großglockner Hotel und Infrastruktur GmbH (GBT Ski-Holding GmbH in Heiligenblut),[10] 100 % an der Patscherkofelbahnen GmbH (1996–2014), 100 % an der Ötscherlift-Gesellschaft mbH& Co KG, 99 % an der Unterberghornbahnen Kössen GmbH& Co KG, 53 % an der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, 50 % an der Hochficht Bergbahnen GmbH, 51 % der Hochkar Bergbahnen GmbH, und jüngst 60 % an der Kasberg-Bahnen HWB-Betriebs GmbH.