Mega-Projekt: Skispringen im Ernst Happel-Stadion

Werden im Ernst Happel-Stadion in Zukunft Skispringen durchgeführt? Das kann sich ÖSV-Präsident Schröcksnadel vorstellen.

Sportminister und Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) strebt bekanntlich eine Erneuerung des derzeitigen Ernst Happel Stadions an. Das Projekt “Multifunktionsarena” findet offenbar auch Anklang bei ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. “Der Plan sieht vor, dass man dort sogar eine Großschanze inkludiert, dass man alles in eine große Anlage reinbaut”, wurde Schröcksnadel im Kurier (Sonntagausgabe) zitiert.

Skispringen vor 60.000 Menschen

Er wisse, so Schröcksnadel, dass das Projekt viel Fantasie habe und teuer ausfallen würde. Eine Überlegung sei jener – skurril anmutende – Plan, den ein Architekt bereits 2013 entworfen habe, aber wert: “Stellen Sie sich einmal vor: ein Skispringen vor 60.000 Menschen in Wien, man könnte dort sogar einen Parallelslalom fahren.” Der ÖSV-Präsident will das Projekt jedenfalls unterstützen. “Es gäbe da eine Mega-Geschichte für Wien”, zeigt sich Schröcksnadel im Kurier-Interview begeistert. Das Projekt sei gut “und meiner Meinung nach lohnt es sich, da dran zu bleiben”.