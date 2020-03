Schröcksnadel hat Ski-Nationencup aufgegeben

In einem Telefonat gratuliert Peter Schröcksnadel dem Schweizer Präsidenten Urs Lehmann zum Gewinn des Nationencups. Die drei-jahrzehntige Siegesserie des ÖSV könnte Ende Saison reißen.

Nach einem Sieg und Platz drei im Super-G von Hinterstoder war Schröcksnadel noch voller Hoffnung auf ein knappes Rennen um den Sieg im Nationencup. Nach den durchwachsenen Leistungen in Kombination und dem Riesenslalom hat der ÖSV-Präsident nach Medienberichten des "Blick" dem Schweizer Präsidenten Lehmann per Telefon wohl schon zum Sieg gratuliert.

Langjährige Serie vor dem Ende

Derzeit liegt Österreich in der Wertung 1031 Punkte hinter den Schweizern. Seid der Saison 1989/90 stand Österreich an der Spitze der Nationenwertung. In dieser Saison scheint die 30-jährige Serie zu reißen. Ein Sieg ist aus Sicht von Schröcksnadel möglich, aber unwahrscheinlich.