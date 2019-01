Schröcken von der Außenwelt abgeschnitten

Schröcken im Hinteren Bregenzerwald ist derzeit nicht erreichbar. Rund 900 Personen sind davon betroffen, berichtet der ORF Vorarlberg am Sonntag.

Hohe Lawinengefahr

Aufgrund der Neuschneemengen und der störanfälligen Schneedecke ist die Lawinengefahr in Vorarlberg am Sonntag flächendeckend auf die zweithöchste Stufe 4 gesetzt worden. Aus Sicherheitsgründen blieben zahlreiche Verkehrsverbindungen auch am Sonntagmorgen gesperrt.