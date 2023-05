Schritte zur autonomen Versorgung

Bevölkerung und Unternehmen sollten motiviert und informiert werden, Schritte in die autonome Energieversorgung zu setzen, sagte Punzenberger. „Ohne dass man auf die entsprechenden politischen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen warten muss.“ Schon in der letzten Krise habe sich gezeigt: Wer sich beispielsweise eine eigene Photovoltaikanlage oder ein gut gedämmtes Haus geleistet habe, konnte vergleichsweise entspannter mit der Situation umgehen, so der Geschäftsführer der AEEV.