Schriftsteller Bernhard Schlink las im Kosmos - Ein aufrüttelnder Roman

Am Donnerstag fand im Theater Kosmos eine Lesung mit dem bekannten Autor Bernhard Schlink statt. Schlink las aus seinem neuen Roman „Die Enkelin“:

Kaspar ist Mitte 70 und Buchhändler in Berlin. Er hat gerade den Tod seiner Frau Birgit zu beklagen, die in den letzten Jahren für ihn allerdings kaum erreichbar war. Selbstzerstörerisch trank sie nur noch und hatte sich ganz in sich zurückgezogen. Angeblich arbeitete sie zu Hause an einem Roman. Als ein Verleger nach ihren Texten fragt, macht Kaspar sich auf die Suche in ihrem Computer.