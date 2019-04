Schreiben macht mir einfach „a Fröüd“

Neuautorin Ingrid Hofer aus Lustenau im Interview für die Heimat-Kinderseite.

Ingrid Hofer: Es war schon als Kind mein Traum ein Buch zu schreiben. Als Jugendliche habe ich viele Geschichten angefangen, die ich aber nie zu Ende geschrieben habe. Als dann meine älteste Tochter Valentina geboren wurde, fing ich irgendwann an, die Gute-Nacht-Geschichten, die ich ihr jeden Abend erzählte, aufzuschreiben. Eines Tages fiel mir der Teddy Eddy Song ein – er war einfach in meinem Kopf. Auf die Idee, diesen irgendwo zu veröffentlichen brachte mich mein Gotakind Paula. Erst dann machte ich mir Gedanken zur Verbreitung der Teddy Eddy Geschichten. Ich bereitete ein Gesamtkonzept vor mit Buch, CD, Tanz-DVD und Plüschbär. Von Literaturagenturen bekam ich aber nur Absagen. Nach dem großen Erfolg des Teddy Eddy Songs mit über 631.000 Klicks auf YouTube konzentrierte ich mich vorerst aufs Singen und Tanzen.

Um was geht es in deinem Buch?

Ingrid Hofer: Um Teddy Eddy und seine freche Freundin Kim. Zuerst wird erzählt, wie sich die zwei gefunden haben und dann geht es um die Abenteuer, die sie gemeinsam erleben. Kim ist unglaublich frech und hat nur Flausen im Kopf, Teddy Eddy ist mehr der Vernünftige, der erfolglos versucht, sie davon abzuhalten, ihre lustigen Ideen in die Tat umzusetzen. Vor allem aber geht es um ihre bedingungslose Freundschaft. Für mich ist das wichtigste, dass Kinder und vorlesende Eltern eine Gaudi haben. Der Spaß am Leben ist die Kernaussage meines Buches.

Ingrid Hofer: Ich habe viele Lieblingsgeschichten. Besonders gern mag ich die Gute-Nacht-Geschichte, in der Teddy Eddy und Kim am Ende als Superhelden verkleidet im Bett liegen. So ähnlich ist es auch einmal bei meinen Kindern passiert. Eine andere Lieblingsgeschichte ist die, in der Teddy Eddy Kim vorgaukelt, dass er zaubern kann – dabei hat er ihr einfach verschwiegen, dass er mit dem einen Ohr wackeln kann.