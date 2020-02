„Schreiben lernt man schreibend und lesend.“

Großes Interesse für kreative und biografische Schreibseminare an den Volkshochschulen.

GÖTZIS, RANKWEIL Schreiben ist ein Handwerk, man lernt es schreibend und lesend. Davon ist VHS-Dozentin Evelyn Brandt überzeugt. Seit 20 Jahren leitet sie Schreibseminare in Vorarlberg. Ihre Kurse an den Volkshochschulen in Rankweil und Götzis sind schnell ausgebucht. Beide Volkshochschulen bieten Zusatzermine für ein zweites Seminar an.