Schreiben als Kunst und innere Kraftquelle

Vor 20 Jahren gründete Evelyn Brandt den ersten Kurs für Kreatives Schreiben in Vorarlberg.

FELDKIRCH, RANKWEIL, GÖTZIS Evelyn Brandt war die erste Erwachsenenbildnerin in Vorarlberg, die Schreibwerkstätten in den Volkshochschulen angeboten hat. Die Schreibbewegung war damals in Österreich und überhaupt im deutschsprachigen Raum noch jung und ziemlich unbekannt. Sie war überzeugt davon, dass in der modernen Erwachsenenbildung dem Schreiben von Geschichten und Gedichten sowie grundsätzlich der Literaturvermittlung der gleiche Stellenwert zukommen sollte wie anderen Kreativkursen. Singen, Tanzen, Gitarre spielen, Trommeln, Malen, Töpfern, Fotografieren waren etablierte Unterrichtsfächer, nur für das kreative Schreiben gab es noch kein Angebot.

So entwickelte die Schreibdidaktikerin im Jahr 2001 ein Seminarmodell mit unterschiedlichen Formaten für Kreatives, Biografisches und Literarisches Schreiben. Seither bieten ihre Kurse die Volkshochschulen in Rankweil und Götzis an. Die nächsten Schreibwerkstätten beginnen im April. Wegen dem unsicheren Verlauf der Pandemie finden sie weiterhin digital statt. „Viele vermissen beim Online-Schreiben die Energie und Dynamik in der Gruppe“, sagt Evelyn Brandt. „Die Schreiblust ist aber so groß, dass sie das Beste aus der virtuellen Atmosphäre herausholen.“ Für manche Teilnehmer*innen mit langen Anfahrtswegen ist das Schreiben daheim zudem einfach und praktisch.