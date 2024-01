Schreibabys und wenn Eltern Gewaltfantasien entwickeln

Belastende Faktoren für Eltern

Wenn Eltern mit belastenden Faktoren wie existenziellen Sorgen, psychischen oder körperlichen Erkrankungen oder Schlafmangel konfrontiert sind und kein ausreichendes soziales Netzwerk haben, kann dies zu erheblichen Auswirkungen führen. In solchen Situationen könnten Eltern an ihre Grenzen gelangen, überfordert sein, die Kontrolle verlieren und Handlungen ausführen, die sie normalerweise nicht tun würden.

Professionelle Unterstützung suchen: Professionelle Hilfe, wie sie in Einrichtungen wie einer Schreibabyambulanz angeboten wird, ist essenziell. Therapeuten und Sozialpädagogen können maßgeschneiderte Unterstützung anbieten, die sowohl auf die Bedürfnisse des Babys als auch auf die emotionale Entlastung der Eltern abzielt.

Wie erkennt man ein Schreibaby?

Die Situation in Vorarlberg

In Vorarlberg gibt es keine dedizierte Ambulanz für Schreibabys. Dennoch bieten das Landeskrankenhaus Bregenz und das Landeskrankenhaus Feldkirch allgemeine pädiatrische Ambulanzen an, die bei verschiedenen Beschwerden, einschließlich der Herausforderungen durch Schreibabys, Hilfe leisten können.

Darüber hinaus gibt es die aks Kinderdienste, die Sprechstunden für Schrei-, Schlaf- und Fütterstörungen an verschiedenen Standorten in Vorarlberg anbieten (Tel.: +43 (0)5574 202 – 0). Weitere Informationen sind auf der Website der aks Kinderdienste zu finden.

Schreibabyambulanz in Tirol: In Tirol gibt es spezialisierte Hilfe im Department für Kinder- und Jugendheilkunde der Kinderzentrum Tirol Kliniken in Innsbruck. Die Ambulanz bietet gezielte Beratung und Unterstützung für Eltern von Schreibabys. Kontaktinformationen: Tel. 0512 / 504 23483, weitere Informationen unter www.kinderzentrum.tirol-kliniken.at.