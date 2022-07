Schreib dir die Welt, so wie sie dir gefällt!

Poetry Slam ist längst Kult. Das interaktive Literatur-Format begeistert mit Humor, Tiefgang, Lyrik, Prosa und Punk vor allem junge Menschen.

Im Rahmen eines zweiteiligen Workshops haben Interessierte nun die Gelegenheit, in dieses Format reinzuschnuppern und bekommen einen ersten Zugang zu den SDG – den globalen Nachhaltigkeitszielen – sowie dem Anliegen „leaving no one behind“. In Hohenems finden die Workshop-Nachmittage am Donnerstag, 14. Juli sowie am Montag, 18. Juli, jeweils von 18 bis 21 Uhr statt, in Bregenz am Montag, 5. sowie am Mittwoch, 7. September. Und wer in Sachen Poetry Slam gleich auf der großen Bühne durchstarten möchte, hat dazu beim „SDG Slam – Poetry for Change“ am Dienstag, 13. September, die Gelegenheit. Übrigens: Vom 15. bis 17. September ist der Dornbirner Spielboden Treffpunkt der besten Poetry Slamer Österreichs – rund 60 Teilnehmer*innen werden bei den österreichischen Meisterschaften erwartet. Dabei haben die Workshop-Teilnehmer*innen die Möglichkeit, die Top-Anwärter*innen für den „Ö-Slam 2022“ kennenzulernen und sich auszutauschen.