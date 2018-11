Schrecken, Schlachten und skurriles

1914-18: Teatro Caprile in der Vorarlberger Museumswelt – Noch Restkarten für 17.11.

Das Theaterstück „1914–18 Der erste Große Krieg, die letzten Tage der Menschheit“ stellte Teatro Caprile schon an vielen Orten sowie in fernen Ländern und Metropolen vor, von Tschaguns bis nach Teheran und Tiflis. Wichtigste Basis der Vorstellung sind Bücher des Historikers Dr. Rudolf Agstner, dessen Andenken das Stück gewidmet ist. „Die Menschen, die mit Freude in den Krieg zogen, endeten schnell im Grab“, mahnt Andreas Kosek, der die Regie des Stücks führte. Parallelen zu heute sind klar sichtbar: „Die Politik der Waffenschmieden erinnert fatal an die heutige Zeit“, so Kosek. Besonderer Dank der Theatergruppe ging an die Vorarlberger Museumswelt für die einzigartige Kulisse. HE