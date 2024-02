Schottar feierten fulminantes Faschingsfinale

Der Haselstauder Faschingsumzug lockte viele Schaulustige an.

Im Anschluss an den Umzug durch das Haselstauder Zentrum ging es zur Emma & Eugen Arena, wo fröhlich Kehraus gefeiert wurde. „Wir organisieren den Umzug immer in Kooperation mit dem Fußball- und dem Musikverein – insgesamt sind an die 80 Ehrenamtliche im Einsatz, von denen einige extra eine Woche Urlaub nehmen“, so Bernd Schwendinger. Für viele von ihnen gibt es nämlich keine Pause. Morgen wird aufgeräumt und die Gerätschaft geputzt, am Donnerstag steht dann schon die erste Funkensitzung auf dem Programm. „Am Freitag um 13 Uhr beginnen wir mit dem Funkenaufbau auf dem Sportplatz und möchten alle ganz herzlich zum Funkenabbrennen am Sonntag einladen“, so der Obmann der Haselstauder Fasnatzunft, die gleichzeitig Funkenzunft ist.