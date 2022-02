Schon zum fünften Mal in dieser Saison nur Zuschauer

Der SSV Dornbirn Schoren muss sein Heimspiel gegen Graz coronabedingt verschieben.

Wegen mehrerer Covid-19-Infektionen in Reihen der Handballspielerinnen des SSV Dornbirn Schoren muss das für Samstag (19 Uhr, Messehalle 2) angesetzte Spiel in der 15. Runde des Grunddurchgangs der WHA MEISTERLIGA gegen Handball Graz verschoben werden. Der neue Spieltermin ist noch offen.

Für den Tabellenachten aus der Messestadt ist es bereits die fünfte Spielverschiebung in der laufenden Saison. Bislang waren jeweils die Gastmannschaften von Corona-Erkrankungen betroffen. „Jetzt hat es unsere Spielerinnen voll erwischt“, so Cheftrainer Emanuel Ditzer, der sich am vergangenen Wochenende im Heimspiel-Doppel gegen Wr. Neustadt über ein 27:27 in der Meisterschaft sowie den Einzug ins Viertelfinale des ÖHB-Cups (36:30) freuen durfte.