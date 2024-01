Schon wieder schwerer Sturz in Cortina - Diesmal erwischt es Isabella Wright

Nach insgesamt acht verletzungsbedingten Ausfällen in der ersten Cortina-Abfahrt am Freitag - darunter Mikaela Shiffrin und Corinne Suter - geht die Sturz-Serie im Damen-Weltcup weiter.

Gefährlicher Wind

Starker Wind, der in Böen über die Piste weht, machte das Rennen am Samstag auch zur Windlotterie. Zudem gerieten einige Fahrerinnen durch die heftigen Böen immer wieder in gefährliche Situationen. Das Rennen musste zwischenzeitlich auch deswegen unterbrochen werden.

Shiffrin am Freitag gestürzt

Mikaela Shiffrin setzt nach ihrem Sturz in der ersten Abfahrt von Cortina d'Ampezzo vorerst aus. Sie werde die weiteren Rennen des Weltcup-Wochenendes in den Dolomiten und auch den Riesenslalom am Kronplatz am kommenden Dienstag nicht bestreiten, teilte die US-Amerikanerin über die sozialen Medien mit. Sie sei froh, nicht schlimmer verletzt zu sein, schrieb die 28-Jährige.